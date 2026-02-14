Luego de 10 días de que se difundiera la información sobre una presunta captura de Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, y quien incluso fue ministro en Venezuela, aún las autoridades del Gobierno interino no se han pronunciado.

Lo que se supo en el momento es que Saab había sido detenido junto al empresario Raúl Gorrín y fueron interrogados por agentes venezolanos. Se detalló que las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de las detenciones y que se trataba de una operación en cooperación entre ambos países.

El abogado de Saab, Luigi Giuliano, negó en ese momento que estuviera detenido.

Ahora, según información de Zair Mundaray, exfiscal venezolano, estaría retenido en El Helicoide, cárcel de Caracas conocida por ser un centro de torturas y de detención de presos políticos.

Mundaray cuestionó que el Gobierno de Delcy Rodríguez no informe sobre Saab y agregó que gracias a informaciones supo que Camila Fabri, esposa del colombo - venezolano, ha entrado en varias oportunidades a la cárcel.

“En Venezuela todo es tan opaco que ya han pasado 10 días desde que se filtró la detención de Alex Saab. Ningún ente oficial ha dicho nada al respecto, nadie sabe dónde está, pero Camila Fabri va dos o tres veces al día con tratamiento VIP al Helicoide, decenas de personas me lo reportan, lleva paquetes, comida y enseres. Mientras familiares acampan y esperan semanas para poder ingresar a ver a sus seres queridos”, se lee en una publicación de Mundaray.

Y agregó: “Y uno se pregunta: Cuando empezará la nueva campaña #FreeAlexSaab? Por cierto la Cancillería de Colombia habrá pedido información sobre la desaparición forzada de su connacional? No creo!”.

Hay que recordar que Saab fue detenido en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2020 acusado de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del Gobierno de Venezuela.

Tras un perdón del expresidente Joe Biden fue liberado, pero en 2024 la justicia estadounidense presentó de nuevo cargos contra él.

En el Gobierno de Maduro, Saab fue designado como ministro de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024, pero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo retiró del cargo este enero.