Un cortometraje creado con inteligencia artificial se hizo viral en estos últimos días, pues muestra lo que habría sido el momento de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el pasado sábado 3 de enero en Caracas, por parte de Estados Unidos.

“Si se lo van a llevar a él, me tienen que llevar a mí también”: Diosdado revela lo que dijo Cilia Flores durante la captura

Presidente de Turquía niega tener información de un supuesto plan de exilio de Maduro en su país

EE. UU. intercepta a buque petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

La pieza audiovisual, de carácter ficticio, muestra una recreación hiperrealista de cómo sucedieron las cosas esa madrugada. Incluso, ha sido bastante controversial en las redes sociales.

El video fue desarrollado por el cineasta venezolano Sebastián Rangel, quien recurrió a herramientas avanzadas de generación de imágenes y video con IA para construir una narrativa visual detallada.

Instagram soysarf El video muestra cómo según los aviones estadounidenses atacaron la vivienda donde se encontraba Maduro

“Este vídeo es una dramatización ficticia generada por la IA creada solo con fines de narración. No representa hechos reales”, escribió el joven que se da a conocer como soysarf en Instagram.

Instagram soysarf Nicolás Maduro rumbo a Estados Unidos, recreado con IA

Desde su publicación, el cortometraje ha acumulado millones de reproducciones en plataformas como TikTok, X e Instagram. Ha acumulado muchos comentarios tanto positivos como negativos, pues los especialistas en tecnología y comunicación señalan que los deepfakes pueden contribuir a la “desinformación” cuando no se identifican claramente como obras de ficción.

Igualmente, el joven señala que nunca ha ocultado que realiza sus obras con inteligencia artificial e incluso da clases sobre cómo realizar este tipo de cortometrajes.