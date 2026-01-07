La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo para los “jóvenes mártires” que, dijo, murieron defendiendo el país suramericano y al presidente depuesto, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado durante un ataque de tropas estadounidenses a Caracas y tres estados cercanos.

Estos jóvenes “ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro”, afirmó la mandataria encargada durante una visita a una comuna en Caracas que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta República”, añadió Rodríguez sin precisar aún el total de víctimas fallecidas en los ataques.

Las autoridades venezolanas tampoco han informado sobre el total de daños, afectados y heridos tras los ataques de EE. UU. en Caracas y los estados Miranda, La Guaira y Aragua.

Hasta el momento, solo se han confirmado 24 muertes del Ejército venezolano y 32 militares cubanos que el Gobierno de la isla identificó el domingo.

Este martes, además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a los 24 soldados del Ejército.

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció en esta misma jornada la designación de tres funcionarios para investigar las que estima que son “decenas” de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que murieron 80 personas en la operación en Venezuela, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque el presidente Donald Trump no quiso confirmar las cifras.

El lunes, una docena de personas despidió a Rosa Elena González, de 80 años y residente en el estado La Guaira, cercano a Caracas, quien falleció durante los ataques.

Más temprano este martes, Rodríguez aseguró que ningún “agente externo” gobierna al país suramericano, luego de que Trump asegurara que parte de su Administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera.

“Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta”, agregó.

Estas declaraciones contradicen las afirmaciones de Trump, quien el domingo exigió a Rodríguez “acceso total” al país suramericano en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que amenazó con realizar nuevos ataques sobre Venezuela si el Gobierno “no se porta bien”.