“Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando”, es una de las frases que más llamó la atención de la rueda de prensa del presidente estadounidense Donald Trump este martes 6 de enero, en referencia a Nicolás Maduro.

Trump no dio muchos detalles, pero se sabe que se refiere al centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)​ en Caracas denominado ‘El helicoide’, que ha sido denunciado decenas de veces por opositores y ONG como un centro de torturas a presos políticos.

“Tuvimos muchas tropas sobre el terreno en Venezuela.... 152 naves participaron en la operación... los agarramos por sorpresa... Fue una operación brillante... Muchos murieron, la mayoría cubanos...”, también dijo Trump, de nuevo, sin dar más detalles.

En cuanto al “centro de torturas”, se trata de un centro comercial que empezó a construirse en Venezuela en los años 50′, considerado como una estructura adelantada en su tiempo por muchos arquitectos.

Pero la construcción tuvo problemas de financiamiento y no se terminó como estaba planificada. Con el tiempo se abandonó y comenzó a ser refugio de personas en condición de calle.

Luego, desde 1982, se convirtió en la sede del organismo de seguridad del gobierno venezolano, conocido en la actualidad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Ahora mismo, en el recinto permanecen cientos de presos políticos, la mayoría llegaron allí tras las protestas masivas en contra del Gobierno de Maduro en 2014. También han llegado opositores de alto perfil.

Trump no dio detalles sobre lo que significa “ya lo están cerrando”, pero ante las recientes declaraciones de su gobierno, en relación a que la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, “está cooperando”, se estima que es parte de lo solicitado desde Estados Unidos al nuevo gobierno venezolano.