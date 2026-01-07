La captura de Nicolás Maduro registrada en medio de un bombardeo a Caracas adelantado por militares de Estados Unidos, durante la madrugada de este sábado 3 de enero, paradójicamente le dio buena suerte a un ciudadano que apostó por la caída del presidente depuesto de Venezuela.

El apostar consiguió casi medio millón de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Se conoció que la apuesta se dio justo antes que Donald Trump informara a través de redes sociales que su gobierno había logrado la captura de quien fuera el mandatario venezolano, para que respondiera ante la justicia estadounidense por cuatro cargos penales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

La apuesta en Polymarket, una plataforma impulsada por criptomonedas, generó sospechas, pues indicaría que alguien se benefició de información privilegiada sobre la “Operación Resolución Absoluta”.

Y es que las apuestas sobre que Nicolás Maduro no permanecería en el poder para finales del mes de enero aumentaron horas antes al anuncio del mandatario estadounidense.

Se conoció que un usuario que se unió a la plataforma el mes pasado y realizó cuatro apuestas – todas sobre Venezuela –ganó más de US$436.000 a partir de una apuesta de US$32.537.

En un principio solo el 6,5% de los apostadores consideraban probable la salida de Maduro; sin embargo, para la noche del viernes 2 de enero la cifra aumentó al 11%.

Dennis Kelleher, director ejecutivo de Better Markets, dijo, en una entrevista con la cadena CBS, que “esta apuesta en particular tiene todas las características de una operación basada en información privilegiada”.

Ante esta situación, el congresista demócrata, Ritchie Torres, presentó el lunes un proyecto de ley que busca prohibir a los empleados del gobierno participar en el mercado de predicciones si tienen “información material no pública” relacionada con una apuesta.