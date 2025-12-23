Un video que fue grabado gracias a cámaras corporales de la Policía se ha vuelto viral en redes sociales. Se trata del momento en que un hombre, dentro de una tienda por departamento en Estados Unidos, saca un arma e intenta dispararles a unos uniformados que estaban cerca.

El hecho ocurrió en un Walmart de Canton, en Ohio, en Estados Unidos. El video fu difundido por el canal Internacional CNN.

De acuerdo al medio, la Policía respondió al reporte de un robo. El sospechoso, un joven de solo 21 años, fue conducido a una sala de seguridad dentro del establecimiento para ser interrogado por los agentes.

Aunque la situación parecía controlada, en las imágenes se observa que de repente el joven sacó un arma de fuego y le apuntó directamente a uno de los oficiales de la Policía. Intento disparar pero al parecer el arma falló.

Otros agentes reaccionaron rápidamente y pudieron reducir en cuestión de segundos al hombre.

Las autoridades confirmaron después que no hubo heridos, ni entre los oficiales ni entre los civiles presentes en la tienda. El hombre fue arrestado y puesto bajo custodia mientras avanza la investigación.

Por supuesto que el hecho generó, una vez más, en redes sociales, el debate sobre la seguridad en las grandes cadenas comerciales, pues en los últimos años han aumentado los robos y hechos violentos en las tiendas.

Usuarios en redes también debaten sobre el fácil acceso que tienen las personas a las armas de fuego en Estados Unidos, que permite que jóvenes sin experiencia y, a veces, sin una buena salud mental, adquieran este tipo de armas, sea para cometer delitos menores, o más graves como atentados terroristas.