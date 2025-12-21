Un camión de carga impactó contra un puente peatonal Tailandia, provocando el colapso de la estructura y la muerte de un conductor. El hecho ocurrió en la mañana del jueves 18 de diciembre en la carretera Bang Na–Trat, en la provincia de Samut Prakan, cerca de Bangkok.

Leer más: Maduro tacha de “piratería de corsarios” la confiscación de petroleros por parte de EE. UU.

Según las primeras versiones, el vehículo circulaba con la caja de carga elevada cuando golpeó las vigas de concreto que sostenían el paso peatonal. Debido al fuerte golpe, el puente se vino abajo de forma repentina, cayendo sobre una camioneta que pasaba por debajo en ese momento.

Un puente se derrumbó en Tailandia tras ser golpeado por un camión que circulaba con la caja de carga levantada y aplastó a una camioneta, cuyo conductor murió en el acto.👀 pic.twitter.com/agt6AL0HH0 — Mavica (@mavica81) December 19, 2025

Equipos de emergencia que acudieron al sitio confirmaron que el conductor de la camioneta murió de forma inmediata a causa del aplastamiento provocado por la estructura colapsada. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad han mostrado cómo el puente se desploma en cuestión de segundos.

Le puede interesar: Video: piloto “secuestró” avión con pasajeros a bordo para exigir que le pagaran

Por su parte, el conductor del camión involucrado resultó con lesiones leves y fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención médica. Luego fue detenido por las autoridades mientras se investigan posibles cargos por negligencia.

Las autoridades cerraron parte de la carretera para retirar los escombros y facilitar las labores de investigación y limpieza.

Lea además: EE. UU. incauta tercer buque petrolero cerca a las costas de Venezuela, según medios

Ahora buscan determinar las causas que originaron el accidente que desató consternación.