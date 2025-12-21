Pasajeros de un vuelo con destino a Acapulco, en México, estuvieron retenidos durante una hora aproximadamente en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La razón: el piloto del avión “secuestró” la aeronave encerrándose en la cabina para exigir unos pagos que le deben.

Se trató del vuelo 780 de la aerolínea Magnicharters. Un miembro de la tripulación empezó a explicar la situación. Se supo que al piloto y a más de 300 trabajadores les deben 5 meses de sueldo y aguinaldo.

Videos grabados por los mismos pasajeros empezaron a ser difundidos en redes sociales. De acuerdo el periodista Nacho Lozano, los pasajeros se quejaron de haber sido privados de su libertad por aproximadamente una hora y presentaron una denuncia colectiva ante la Procuraduría Federal del Consumidor de México.

Un #piloto se encerró en la cabina de un avión de #Magnicharters y lo mantuvo “#secuestrado” en el @AICM_mx, presuntamente tras haber sido despedido. Varios empleados acusaron que les deben 5 meses de sueldo y aguinaldo. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/2CcPqVRfiZ — Nacho Lozano (@nacholozano) December 20, 2025

“La peor forma de tratar de solucionar un problema con la empresa”; “La asesoría de tu abogado de confianza te puede evitar sendos líos. Ahora necesitará dos abogados”; “Lamentablemente así sucedió sin embargo yo como pasajera si culpo por esta situación a la aerolínea y a los directivos de magnichartes nunca dieron la cara y echaron la bronca a su personal que no tenian que ver con la situación”; “El piloto debería ser liberado. Qué abrumador q te despidan en diciembre y con una deuda de 5 meses de sueldo, cualquiera pierde la cabeza”, son algunos de los comentarios que generó el video en redes sociales.

