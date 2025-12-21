El Gobierno de Estados Unidos habría interceptado un nuevo buque petrolero con crudo venezolano en el mar Caribe este domingo 21 de diciembre, de acuerdo al reporte de medios como Reuters y Bloomberg.

Se trataría del tercer petrolero con crudo venezolano que el Gobierno estadounidense intercepta en las últimas semanas.

Loe medios se basan en información de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, que no están identificados. Estos funcionarios no especificaron el nombre del buque ni la ubicación específica de la operación.

Blooomberg aseguró que se trata del buque petrolero Bella 1, que cuenta con bandera panameña y fue sancionado por Estados Unidos. También agregó el medio que se dirigía a Venezuela para cargar petróleo cuando fue detenido.

Hasta el momento la Casa Blanca no ha confirmado esta noticia. Lo que sí anunció es que el buque interceptado el sábado 20 de diciembre. se segundo, es un “buque de bandera falsa” que forma parte de la “flota fantasma” del país suramericano para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar el Gobierno de Caracas.

“El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de (Nicolás) Maduro”, escribió en X la portavoz de la Administración de Donald Trump, Anna Kelly.

El primero petrolero incautado fue el Skipper, cuyo crudo se confiscó tras las órdenes del presidente Donald Trump. En ese momento, el republicano impuso un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.