Las autoridades panameñas informaron este jueves del decomiso de 2.851 paquetes de droga durante un patrullaje en las costas del Pacífico de Panamá y la captura de dos ciudadanos colombianos.

De acuerdo con la información oficial, la operación comandada por el unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se desarrolló en el sector de Quebrada de Piedra de la provincia occidental de Chiriquí, donde se “detectó una embarcación con maniobras evasivas”, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Como resultado del operativo, fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes quedaron a disposición de las instancias judiciales correspondientes.

Las autoridades no precisaron el tipo de droga incautada ni el peso total del cargamento. No obstante, de manera general, los paquetes de sustancias ilícitas decomisadas en este tipo de operaciones suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, siendo la cocaína la droga que más se trafica a través de rutas marítimas que pasan por Panamá.

El pasado domingo, el Senan incautó más de tres toneladas de droga que se encontraban ocultas en un contenedor ubicado en un muelle del Caribe panameño, lo que evidencia la persistencia de las redes del narcotráfico que utilizan diversas modalidades para el transporte de estupefacientes.

Panamá continúa siendo un país de tránsito para la droga producida en Suramérica, con destino principalmente a Estados Unidos —el mayor consumidor de cocaína a nivel mundial— y a Europa.

Según datos oficiales, durante el año 2024 las autoridades panameñas decomisaron alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas, como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico.