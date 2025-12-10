La aerolínea Avianca está “preocupada” por la situación del espacio aéreo de Venezuela y aún no tiene una fecha prevista para reanudar los vuelos desde y hacia ese país, y solo lo hará “cuando bajen las tensiones”, afirmó este miércoles el CEO del Grupo Abra, Adrian Neuhauser.

“No es un tema del que nosotros tomemos posición geopolítica (...) Pero nos preocupa la situación hoy día y no es especulación nuestra, cuando hay trinos (tuits) de autoridades diciendo que consideran que es peligroso volar es muy difícil manejar este tipo de situaciones”, señaló Neuhauser en una rueda de prensa en Bogotá sobre el balance de Abra de 2025 y sus planes para el próximo año.

Avianca, parte del grupo Abra junto a la brasileña GOL, suspendió el 28 de noviembre la venta y la operación de vuelos desde y hacia Venezuela, luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de ese país revocara la concesión de vuelo a seis aerolíneas que cancelaron vuelos en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe.

El CEO de Abra insistió en que “uno no puede ignorar la información que tiene”, y agregó: “Cuando veamos que bajan las tensiones, por supuesto que queremos reconectar”.

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instase a “extremar la precaución” al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

Esto en el contexto del inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano que dirige Nicolás Maduro tacha de “amenaza” e intento de propiciar un cambio de régimen.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el pasado 29 de noviembre en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado “en su totalidad”.