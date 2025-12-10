Al menos seis personas resultaron levemente heridas en el aparatoso incendio que se propagó este martes en un edificio de apartamentos del barrio Upper West Side, en Manhattan (Nueva York).

El fuego se inició alrededor de las 8:20 de la mañana hora local (13:20 GMT) en un edificio de seis plantas que se ubica en la calle 107 con Amsterdam Avenue, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

En total, tres residentes y tres bomberos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica por heridas leves, recoge la cadena CBS.

En una rueda de prensa frente a las viviendas, Paul Miano, subjefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS) del Departamento de Bomberos, subrayó esta mañana que uno de los residentes, que no podía bajar las escaleras por sí solo, fue rescatado por los bomberos y personal paramédico.

El jefe de Operaciones del departamento, Kevin Woods, destacó por su parte que el edificio afectado no estaba protegido adecuadamente contra incendios.

Integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabajan en el lugar donde ocurrió un incendio este martes, en Nueva York (Estados Unidos). Al menos tres personas resultaron levemente heridas en un grave incendio que se propagó en un edificio de apartamentos del barrio Upper West Side en Manhattan (Nueva York), informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

Poco después de las 9:00, el Departamento de Bomberos elevó a 4 el nivel de alerta del incendio, del que aún no se han determinado las causas, y lo declaró extinguido a las 10:30.

El FDNY clasifica los incendios según seis niveles de alarma. El nivel 4 implica un fuego grave que requiere el despliegue de un importante número de unidades y bomberos. Las alarmas 5 y 6 se reservan para incendios extremadamente graves o masivos.

En una imagen difundida por la agencia se puede ver cómo las llamas consumen la azotea y las ventanas de la última planta del edificio, mientras emerge una gran humareda de la parte superior.

Según medios locales, una parte del lado izquierdo de la estructura se derrumbó, lo que derivó en una lluvia de escombros sobre la calle.

Pese a que el fuego está ya apagado, el vecindario olía esta mañana a goma quemada, en la acera del edificio había cascotes y del toldo de la farmacia del inmueble caía agua, constató EFE.

Algunos vecinos comentaron hoy que “en todas partes entró humo”, que incluso al salir se sentía “un calor penetrante” y que están a la espera de una inspección aclare las causas del fuego.