En Turquía ocurrió un hecho insólito. Un grupo de reacción rápida de la Policía se movilizó hacia una entidad bancaria luego de que se activaran las alarmas.

Leer también: Diosdado Cabello dice que Venezuela está en una “revolución pacífica, pero no desarmada”

Cuando los uniformados llegaron al lugar, no había ladrones, solo la alarma con las luces activadas.

Después de un rato, los policías se percataron que se trataba de un gato que había quedado encerrado dentro del banco y que durante la madrugada activó las alarmas, sin querer, por supuesto.

El gato, al parecer, había entrado durante el día y estuvo deambulando por todo el recinto. A la hora de cerrar, no se percataron que el animal seguía dentro. El gato empezó a subirse a escritorios y cajones y activó los sensores de movimiento.

El felino fue rescatado sin mayores problemas, aunque sí se necesitó de una “persecución” y un operativo policial.

El hecho ocurrió en la provincia de Aydin. El video, aparentemente grabado por los mismos uniformados, se ha hecho viral en redes sociales.

Importante: Lancha que recibió doble ataque estadounidense acompañaba a un buque a Surinam, según CNN

“Un michu ladrón”; “Es el gato con botas”; “Un ladrón sigiloso” y otros comentarios están publicados en redes sobre el caso.