Como Áine Rose Hurst fue identificada por las autoridades la joven de 19 años que falleció en Inglaterra tras sufrir una rara complicación médica vinculada a la pastilla anticonceptiva que consumía desde el año 2020.

Leer más: EE. UU. autoriza exportación de huevo con cáscara desde Colombia para uso industrial

Los familiares de la víctima aseguran que a pesar de presentar un síntoma de presión arterial elevada días antes a su deceso, los médicos le indicaron que podría seguir ingiriendo el medicamento.

Kerry Hurst, madre de la joven, relató que todo inició desde el pasado 11 de marzo, cuando Áine Rose se desmayó, por lo que fue trasladad hasta el Royal Bolton Hospital, donde los médicos le detectaron una inflamación cerebral severa.

Lea también: Dos crías de león blanco nacieron en el Zoológico de Maracay, Venezuela

Dos días después del episodio, la joven falleció, a pesar de la atención médica recibida.

Ocho meses después de la muerte de la mujer, las autoridades revelaron los detalles de los resultados forenses. En medio de una audiencia realizada el pasado 27 de noviembre en el l Tribunal de Bolton, se conoció que la causa de la muerte de Áine Rose fue una trombosis del seno venoso cerebral.

Lea además: Trump se quedó dormido en medio de una rueda de prensa junto a su gabinete ministerial

De acuerdo con el informe, la pastilla anticonceptiva que usaba la joven de 19 años estaría asociada a la causa de la muerte.

Se conoció que para diciembre del 2024, la joven recibió una advertencia que señalaba la suspensión del medicamento anticonceptivo, pues en medio de la revisión notaron que su presión arterial estaba en 140/93.

Un mes después, su médico le sugirió continuar con la píldora, pues su presión arterial de 130/90, en ese momento, se encontraba en el rango permitido.

Tras su fallecimiento, los familiares de Áine Rose expresaron su preocupación, pues el galeno no habría tenido en cuente su antecedente de presión arterial, por lo que exigen claridad sobre el caso.

Lea también: Jimena Araya, actriz venezolana conocida como ‘Rosita’, sancionada en EE. UU. por supuestos vínculos con el Tren de Aragua

El médico que atendía a la joven responde al nombre de Moyinoluwa Oluwaseyi Onayade, quien aseguró que la joven prefirió continuar con el medicamento debido a los posibles efectos secundarios.

Por su parte, afirmó que suspender si tratamiento por más de cuatro semanas podría incrementar el riesgo de accidente cerebrovascular.