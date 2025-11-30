La Embajada de Estados Unidos volvió a difundir el sábado un mensaje dirigido a migrantes que se encuentran en situación irregular y desean regresar voluntariamente a su país de origen.

El gobierno estadounidense promueve el uso de la aplicación CBP Home, una herramienta que permite gestionar la salida sin detenciones y con apoyo económico.

En su publicación oficial en X, la Embajada señaló que la app ofrece “una forma segura y voluntaria de salir de Estados Unidos”, con asistencia financiera, apoyo documental y un estipendio de 1.000 dólares.

El mensaje difundido por la representación diplomática incluyó la frase: “Regresa a casa con dignidad y sin miedo. La app CBP Home te ofrece una forma segura y voluntaria de salir de Estados Unidos. Sin arrestos, sin detención y con apoyo económico y un estipendio de $1,000”.

Regresa a casa con dignidad y sin miedo. La app CBP Home te ofrece una forma segura y voluntaria de salir de Estados Unidos.



✔️ Sin arrestos

✔️ Sin detención

✔️ Con apoyo económico y un estipendio de $1,000



Toma el control de tu salida. Regresa con seguridad. Cuéntales a tus… pic.twitter.com/gSTDeeHD2c — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 29, 2025

La institución insistió en que la herramienta no es nueva, pero su difusión reciente busca llegar a más migrantes que enfrentan procesos de irregularidad o riesgo de deportación.

¿Qué incluye el programa de salida voluntaria?

La iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ofrece varios beneficios para quien decida acogerse al retorno asistido:

Asistencia financiera.

Apoyo para obtener documentos de viaje.

Estipendio de 1.000 dólares por persona.

No prioridad de detención o remoción por parte de ICE.

Posibilidad de viajar de forma regular y organizada.

De acuerdo con la Embajada, el objetivo es garantizar que quienes opten por la salida voluntaria puedan hacerlo sin temor a arrestos, con acompañamiento y con tiempo para preparar el retorno.

Quiénes califican

Homeland Security especificó que el beneficio está disponible para:

Extranjeros sin antecedentes criminales que se encuentren en Estados Unidos de manera irregular y hayan tenido un encuentro previo con CBP.

Personas con permisos categóricos cuya presencia legal haya expirado o esté próxima a vencer.

Además, los solicitantes deben estar físicamente en territorio estadounidense al momento de iniciar el proceso en la aplicación.

Salidas en grupo: familias también pueden inscribirse

La Embajada aclaró que es posible registrar unidades familiares. Para esto, según indicó la entidad en la publicación, solo es necesario registrar a los familiares como compañeros de viaje en la aplicación de CBP Home.

La plataforma permite agregar a otros miembros durante el mismo formulario y bajo la misma cuenta de Login.gov.

Si algún integrante financia su propio viaje, también puede coordinarse una salida conjunta, siempre que la solicitud sea confirmada posteriormente por el DHS.

“Toma el control de tu salida”: mensaje de la Embajada

El llamado de la Embajada se centra en ofrecer una opción humanitaria para quienes ya no pueden permanecer legalmente en Estados Unidos. El comunicado remarcó: “Toma el control de tu salida. Regresa con seguridad”.

Ahora bien, vale la pena aclarar que aunque la app CBP Home no constituye una vía de regularización migratoria, sí se trata de un mecanismo que puede contribuir a evitar procesos de deportación forzosa y acceder a un acompañamiento oficial durante el retorno.