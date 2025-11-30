La Cancillería de Colombia rechazó este fin de semana la decisión de Estados Unidos de declarar el cierre total del espacio aéreo de Venezuela, una medida anunciada a raíz de actividades militares en el Pacífico.

El Gobierno colombiano señaló que la disposición fue tomada sin coordinación previa con las autoridades venezolanas, como exigen los estándares internacionales en materia aeronáutica.

Según la Cancillería, el NOTAM emitido por Washington omitió los procedimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Convenio de Chicago, que obligan a consultar al Estado responsable de la zona afectada.

El Ministerio advirtió que desconocer este paso crea incertidumbre operativa para la aviación civil y abre riesgos adicionales para la navegación aérea internacional. También recordó que América Latina y el Caribe se reconocen como una región de paz, por lo que decisiones unilaterales de carácter militar pueden alterar el equilibrio y elevar tensiones.

Colombia pide preservar la seguridad aérea de Venezuela

En su comunicado, el Gobierno insistió en que continuará monitoreando la situación y llevará a los espacios multilaterales un llamado a respetar la soberanía, la cooperación entre Estados y los mecanismos pacíficos de resolución de controversias. Estos principios —subrayó— son esenciales para proteger la seguridad aérea en toda la región.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al cierre del espacio aéreo venezolano. A través de su cuenta de X, cuestionó la legalidad de la medida y pidió que la Organización de Aviación Civil Internacional evalúe “de inmediato” la situación.

El mandatario insistió en que el orden internacional debe preservarse y recordó que “las decisiones sobre la democracia en Venezuela corresponden a sus propias instituciones y a su población”.