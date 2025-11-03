El caso del asesinato de Valeria Márquez, la joven influencer y modelo originaria de Guadalajara, México, vuelve a generar controversia.

A casi seis meses de su muerte, surgió una nueva línea de investigación que apunta a un posible autor intelectual vinculado directamente con su entorno familiar.

La información fue divulgada por el periodista Javier Ceriani a través de su programa en YouTube, donde presentó una entrevista con una mujer identificada como “Ana”, quien aseguró mantener contacto con familiares paternos de Márquez.

Según su testimonio, existe la sospecha de que Armando, tío y socio de la creadora de contenido, podría estar relacionado con el crimen ocurrido dentro del salón de belleza que ambos administraban.

Durante la conversación, “Ana” mencionó que a la familia le resultó extraño que el día del asesinato ni el tío ni el novio de Valeria estuvieran presentes en el negocio, algo inusual dado que ambos trabajaban allí de forma constante. Además, añadió que viajaron pocos días después del homicidio, lo que generó aún más sospechas.

“La tía de Valeria comentó que ese día el salón estaba vacío, algo poco común. El socio de Valeria era su tío y él y su pareja siempre estaban ocupados, pero justo esa jornada no aparecieron. Luego se fueron de viaje, y eso llamó mucho la atención”, relató la fuente al periodista.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha confirmado si Armando figura oficialmente como sospechoso dentro de la investigación.

Asimismo, el fiscal Salvador González de los Santos señaló que el caso continúa abierto, pero que ha tenido obstáculos debido a la falta de colaboración de algunos testigos clave.

Armando ha ofrecido declaraciones públicas en diversas ocasiones, aunque nunca en calidad de investigado. En sus testimonios previos, explicó que compartía vivienda con Valeria y que ambos fundaron juntos el salón de belleza donde ocurrió el crimen.

Recordemos que la joven fue asesinada por un sicario y quedó grabado en una transmisión en vivo de TikTok.