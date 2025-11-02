El Ejército de Israel recibió en la noche del domingo los ataúdes con los cuerpos de tres presuntos rehenes en Gaza de manos del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), al que a su vez se los había entregado el grupo islamista Hamás, anunció la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de tres secuestrados caídos que fueron entregados a las fuerzas del Ejército y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí) en la Franja de Gaza. De allí, serán transferidos a Israel”, recoge el comunicado de la oficina del mandatario.

Los cuerpos serán recibidos con honores por el rabino jefe del Ejército y transportados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Sanidad Israelí, el instituto Abu Kabir de Yaffa (sur de Tel Aviv).

Allí serán identificados para corroborar que pertenecen a cautivos en el enclave, donde hasta esta tarde Hamás mantenía aún en su poder los cadáveres de 11 rehenes. De confirmarse que son los cuerpos de secuestrados, quedarán 8.

Aunque Hamás no anuncia con anterioridad los cadáveres de los rehenes que entrega, este domingo sí difundió imágenes de una bolsa blanca con el nombre de Asaf Hamami, así como de su carné de conducir, al anunciar la entrega de tres cuerpos.

Hamami tiene el rango más alto, como coronel de la Brigada Sur de la División Gaza del Ejército, entre los militares asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Ese día, milicianos gazatíes mataron a casi 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí.

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, aseguraron haber hallado este domingo tres cuerpos en el sur de Gaza, cuya entrega dispuso para la tarde.

El sábado, la Cruz Roja accedió junto a fuerzas egipcias y miembros de Al Qasam a Beni Suhaila, al este de Jan Yunis (sur) para buscar cuerpos de rehenes. Beni Suhaila aún está bajo control del Ejército israelí al encontrarse más allá de la línea amarilla.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria hasta la que el Ejército de Israel tuvo que retirarse al entrar en vigor el alto el fuego, y todo el territorio entre esta y la divisoria entre Israel y Gaza (un perímetro de más del 50 % del enclave) sigue bajo dominio israelí.

El viernes, el grupo islamista hizo entrega de tres cuerpos a la Cruz Roja que, una vez identificados en Israel, resultaron no pertenecer a ningún rehén. Esto sin embargo no tuvo consecuencias ya Hamás había notificado con anterioridad desconocer a ciencia cierta la identidad de los cuerpos que entregaba.

Israel devolvió poco después los tres cuerpos a Gaza.