Un nuevo ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra una supuesta ‘narcolancha’ en el Caribe dejó tres personas muertas. La operación se ejecutó el pasado 1 de noviembre en aguas internacionales, y según el reporte, los ocupantes fueron identificados como “narcotraficantes”.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó además que la embarcación atacada transportaba drogas en alta mar.

Cabe recordar, que Estados Unidos desplegó hace varias semanas un gran número de embarcaciones en el Caribe, con el objetivo de frenar, según el Gobierno estadounidense, el tráfico de drogas en la región.

Estos ataques, que ya completan 15, han dejado muertas a más de 65 personas, lo que ha causado polémica y rechazo por parte de los gobiernos locales.

“Esta embarcación, como TODAS LAS DEMÁS, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos. Tres hombres narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, efectuado en aguas internacionales”, aseguró Hegseth, a través de su cuenta de X, sobre la nueva embarcación atacada.

De acuerdo a expertos, estos ataques, que comenzaron a principios de septiembre, responden a ejecuciones extrajudiciales incluso si el objetivo es traficantes conocidos.