Como Naomis Redondo Labastida, de 31 años, fue identificada la mujer trans colombiana que murió este domingo tras haber sufrido una caída desde un cuarto piso en España.

Lea: Él es Juan Carlos Suárez, capturado por homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes tras fiesta de Halloween

La hoy fallecida era oriunda de la ciudad de Santa Marta, en el Caribe colombiano, donde ahora lamentan su partida los residentes de los barrios San Martín y Pescaíto, según recoge el medio local ‘Hoy Diario del Magdalena’.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado sábado, al parecer, en medio de una discusión con su pareja sentimental, información que está siendo investigada por las autoridades del país europeo.

Lea: Niña murió en la noche de Halloween tras recibir un disparo en medio de ataque a un hombre: el sicario iba disfrazado

Tras la caída Naomis Redondo Labastida fue llevada a la urgencia de una clínica, donde permaneció un día en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo pronóstico reservado.

Finalmente la samaria falleció este 2 de noviembre en el centro médico debido a la gravedad de las lesiones que sufrió por el impacto.

Lea: Falabella informó que se encontraron tres petardos de bajo alcance en tres de sus tiendas en centros comerciales de Bogotá

Según comentó la familia de Naomis Redondo Labastida al citado medio, ella había abandonado Colombia y escogido España como su nuevo hogar con la esperanza de encontrar oportunidades que le permitieran alcanzar la estabilidad económica que soñaba.

Ahora sus allegados están diligenciando los trámites correspondientes para la repatriación del cuerpo, ya que desean despedirla en territorio samario.

Las circunstancias en las que se produjo la caída de la mujer trans es objeto de investigación por parte de las autoridades españolas.