La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, decidió prestar su territorio para un plan de guerra contra Venezuela, luego de la llegada a la isla de un destructor de la Armada estadounidense para llevar a cabo ejercicios militares, en medio del despliegue naval de EE. UU. en el Caribe.

Leer también: EE. UU. tomará fotos y datos biométricos de los extranjeros cuando entren y salgan del país por aire, tierra o mar

“La primera ministra de Trinidad y Tobago decidió convertir el territorio de este hermano país en un portaaviones de Estados Unidos, en una colonia militar de los Estados Unidos para prestarse al plan guerrerista (sic) contra Venezuela. Es una guerra por el petróleo y por el gas”, manifestó la funcionaria tras un encuentro del Ministerio de Hidrocarburos, que ella también dirige.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez aseguró que Persad-Bissessar, tras su llegada al poder, declaró la “guerra a Venezuela” y “en una actitud hostil” se ha “sumado a un plan guerrerista del Gobierno de Estados Unidos”.

Este domingo, Venezuela denunció una “provocación militar” por parte de Trinidad y Tobago “en coordinación” la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para “instalar una guerra” en el Caribe, región donde el país norteamericano mantiene un despliegue naval considerado por Caracas como una amenaza para propiciar un “cambio de régimen”.

En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro alertó sobre “la peligrosa realización de ‘ejercicios militares’ por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur” de EE.UU., en el país insular, donde este domingo arribó el destructor USS Gravely, de la Armada estadounidense.

El Gobierno venezolano informó, igualmente, sobre la detención de “un grupo mercenario con información directa” de la CIA, con lo que, aseguró, se pudo “determinar que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano”, y que tiene el objetivo, advirtió, de generar “un enfrentamiento militar”.

Importante: “Deje de ser majadero”: Petro a Leopoldo López tras haberlo acusado de pertenecer a la misma estructura criminal de Maduro

Este lunes, el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la isla caribeña negó que los ejercicios militares que realiza estos días la Armada estadounidense en su territorio contra el narcotráfico en el mar Caribe sean, además, para provocar hostilidades contra Venezuela.

Además del destructor, se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense a Trinidad y Tobago, país vecino de Venezuela.

La semana pasada, Estados Unidos anunció el traslado al Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, que se suma al contingente desplegado desde agosto con el argumento de combatir el narcotráfico en el Caribe.

Maduro ve este despliegue militar como un intento de sacarlo del poder para apropiarse de las riquezas de Venezuela, como el petróleo y el gas.