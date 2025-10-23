Indignación y repudio ha desatado en México y otros países de la región el caso de bullying en el que fue víctima Nicole, la estudiante de 12 años que terminó hospitalizada tras ser agredida por parte de un grupo de compañeras de la Escuela Secundaria No. 324 ‘Alfonso Caso Andrade’, en la alcaldía Tláhuac.

En redes sociales se viralizó esta semana el video que muestra la agresión que sufrió el pasado 13 de octubre la menor de edad en las instalaciones de la institución educativa, donde cursa el primer grado de secundaria.

En el caso de Nicole, la niña de 12 años golpeada en una secundaria de Tláhuac, deben destituir a los directivos de la escuela y levantarles cargos a los padres de las golpeadoras



Nunca olviden a Norma Lizbeth: la joven que murió por una salvaje golpiza provocada por el bullying pic.twitter.com/OkWGV5SUwY — 𖤐El Zombie II𖤐𝕏 (@DimeFred2) October 21, 2025

De acuerdo con las primeras versiones, Nicole fue golpeada y herida con arma punzocortante por estudiantes mayores que ella, pues cursan segundo y tercer grado de secundaria. Además, la madre de la víctima indicó que entre las agresoras también figuran familiares de las alumnas.

“La declaración de mi hija es que primero llegan a agredirla un grupo de niñas de segundo y tercer grado. En los videos se ve que después intervienen la mamá de una de las niñas y la empieza a golpear junto con la tía y con algunos familiares”, dijo la madre de Nicole a ‘El Heraldo de México’.

Al parecer, Nicole denunció ante los prefectos de la escuela el acoso y agresión que estaba sufriendo por parte del grupo de estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria, pero -según su declaración- no le prestaron atención, sino que le ordenaron regresar a su puesto.

Esta denuncia habría molestado al grupo de agresoras y fue cuando al término de la jornada escolar la agredieron nuevamente, pero esta vez con arma punzocortante, causándole varias heridas. La menor de 12 años fue auxiliada por un policía, quien la llevó al Hospital General de Tláhuac, donde permaneció algunos días.

Además de los golpes y las lesiones con arma blanca, a Nicole le habrían robado su celular, dinero y credencial escolar.

Le hacían bullying por sus zapatos

La madre de Nicole también indicó que su hija había advertido sobre el acoso dos semanas antes de la agresión que la llevó al hospital.

“Nicole había denunciado hace 15 días, bueno, había avisado a las autoridades que sí sufría de este bullying 15 días antes de esta agresión...Sí, claro, a las a las prefectas, a los docentes y no le hicieron caso”, sostuvo al citado medio.

Nicole le decía a su madre que las agresoras solían molestarla por el par de zapatos que llevaba puesto a la escuela, diciéndole que no era ‘original’ porque fue comprado en Tepito, popular comercio de Ciudad de México.

La progenitora de la víctima interpuso una denuncia contra los directivos de la escuela, al considerar que no garantizaron la seguridad para su hija, además de que hicieron caso omiso a sus advertencias.