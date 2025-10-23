Las autoridades de Egipto investigan un crimen que ha causado profunda consternación en el país, pues un menor de 13 años, identificado como Youssef, confesó haber asesinado brutalmente a su compañero de clase Mohamed A.M.

El cuerpo del adolescente fue hallado desmembrado en varios puntos de la ciudad de Ismailia. Las personas alertaron a la policía luego que hallaran restos humanos cerca de un centro comercial.

Después los investigadores encontraron más partes del cuerpo bajo un puente, en una piscina y en un campo, logrando finalmente identificar a la víctima.

Los medios locales indicaron que el adolescente reconoció que atrajo a su compañero hasta la vivienda de sus padres, donde lo atacó con un palo de madera hasta provocarle la muerte.

Luego utilizó una sierra eléctrica para cortar el cuerpo en piezas más pequeñas, que guardó en su mochila escolar para dispersarlas por diferentes zonas de la ciudad.

Orlando Amador/EL HERALDO Youssef declaró que se inspiró en videojuegos y películas violentas para cometer el crimen, y llegó a admitir que probó partes del cuerpo de la víctima “por curiosidad” y sabía a “pollo apanado”.

De inmediato, el menor fue puesto bajo custodia en una institución de rehabilitación juvenil, donde se le practican pruebas psiquiátricas, análisis toxicológicos y exámenes forenses.

Las autoridades buscan determinar si el joven presenta alteraciones mentales o consumo de sustancias. Los vecinos indicaron que el jovencito se la pasaba en el celular luego que sus padres se divorciaron y su madre se casó nuevamente con un tío.