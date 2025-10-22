Un presunto ladrón murió atropellado en medio de una persecución policial que fue transmitida en vivo por noticieros locales, en Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado 21 de octubre.

El hombre era sospechoso de haber robado una camioneta blanca, lo que dio inicio a una intensa persecución por parte de las autoridades cerca de las 9:00 p.m., sobre la autopista 110, en el sector de Montecito Heights.

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que el individuo, tras chocar contra un separador, decidió abandonar el vehículo por una de las ventanas en un desesperado intento por escapar.

🇺🇸 | Un hombre que huía de la policía en California murió tras intentar escapar de su vehículo y cruzar la autopista a pie. Fue atropellado por un coche mientras la TV transmitía en vivo la persecución. pic.twitter.com/iDgbTzSwVx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 21, 2025

Sin embargo, al intentar cruzar los carriles de la autopista, fue embestido por un automóvil que se desplazaba a gran velocidad.

Las imágenes muestran cómo los helicópteros policiales y los reporteros que cubrían la escena en directo quedaron atónitos ante lo ocurrido.

X @AlertaMundoNews La persecución estaba siendo transmitida en vivo por un noticiero

“¡Dios mío! No se mueve… no parece que vaya a terminar bien”, exclamaron los presentadores del noticiero al observar el impacto.

De inmediato, agentes de Policía se acercaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al sospechoso, mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Pese a los esfuerzos, el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas.

El video se hizo viral rápidamente en redes sociales y los cibernautas quedaron impresionados con las imágenes.