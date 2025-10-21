Varias personas fueron detenidas este martes en una aparente redada del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en plena calle en Manhattan (Nueva York), a la que muchos transeúntes respondieron increpándoles y grabando, según medios locales y organizaciones proinmigrantes.

Leer más: “Habló conmigo bien, se sonrió y me hizo caso; por eso pensé que estaba bien”: ciudadana sobre el caso de joven que se lanzó al arroyo en Soledad

La Immigrant Coalition y otras ONG avisaron a través de Instagram esta tarde, con imágenes tomadas en el momento, de que unos 40 agentes federales se habían desplegado en la zona de Canal Street, cerca de los barrios de Chinatown y el SoHo, y que es un conocido punto para los vendedores ambulantes.

Según el medio local Gothamist, al menos cuatro personas fueron detenidas por agentes en su mayoría enmascarados y que lucen chalecos en los que se lee “Policía”, “Agente Federal” o “HSI” (Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional), de acuerdo con vídeos del canal Pix11.

Mientras transcurría la operación, decenas de viandantes y activistas se detuvieron a increpar a los agentes con gritos de “vergüenza” y tomaron imágenes de las detenciones de inmigrantes, que al parecer se extendieron a algunos de esos manifestantes, según se observa en vídeos compartidos en redes sociales.

Ver también: En video quedó registrada “pelea de boxeo” en la que murió estudiante de Derecho en el barrio Alto Prado

El medio digital AmNY señalaba que los agentes se trasladaron al edificio 26 Federal Plaza, donde ICE tiene instalaciones de detención y que ha sido también escenario de protesta por sus malas condiciones, y allí la Policía local se estaba concentrando con herramientas antidisturbios al aumentar las tensiones.

Ese y otros medios señalaban que la redada se produce dos días después de que una comentarista conservadora vinculada con la plataforma Turning Point USA, Savannah Hernandez, publicara en X un vídeo instando a ICE a actuar ante la presencia de “inmigrantes ilegales africanos operando un mercado ilegal”.

Le sugerimos: El regaño del Tribunal Superior de Bogotá a la jueza Sandra Heredia por fallo de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe

Hernández, que había instado entonces a las autoridades a hacer “una redada fácil y enviar un mensaje sólido para la ciudad santuario de Nueva York”, se atribuyó la acción de este martes en X, señalando que su vídeo se hizo viral y que ahora “las calles están despejadas, algo fuera de lo habitual”.