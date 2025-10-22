El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este martes al Departamento de Justicia una compensación de aproximadamente 230 millones de dólares por las investigaciones federales que se realizaron en su contra.

En una declaración realizada hoy en la Casa Blanca, Trump afirmó: “Sí, probablemente me deben mucho dinero”, en referencia a las investigaciones federales que enfrentó luego de finalizar su primer mandato.

La situación no tiene precedentes en la historia estadounidense, dado que el republicano fue investigado mientras era candidato y los casos serían revisados en su actual Administración, con funcionarios en el Departamento de Justicia nombrados por él.

Juristas señalan que este caso refleja los posibles conflictos éticos de colocar exabogados del presidente al frente del Departamento en mención.

Trump presentó primero una demanda a finales de 2023, a través de un proceso administrativo previo a la vía judicial, en la que reclama una indemnización por supuestas violaciones a sus derechos, incluidas las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y posibles vínculos con su campaña.

Una segunda denuncia, presentada en el verano de 2024, acusa al FBI de vulnerar su privacidad al registrar su residencia y el club Mar-a-Lago, en Florida, en busca de documentos clasificados en 2022.

Así mismo, señala al Departamento de Justicia por un supuesto procesamiento malicioso relacionado con la imputación por malversación de registros confidenciales tras dejar la presidencia.

Durante su actual Administración, Trump ha logrado que se acuse formalmente a personajes incómodos que lo investigaron en el pasado, como la fiscal general del estado de Nueva York, Letita James, quien investigó anomalías de su vida como empresario, o el exdirector del FBI James Comey, quien lideró la investigación por la posible intervención rusa en su campaña en 2016.