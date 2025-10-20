El municipio paraguayo de Caapucú, del departamento de Paraguarí, emitió este lunes una resolución que prohíbe la celebración de Halloween tras considerarla contraria a las tradiciones culturales, la identidad cristiana y por usar supuestos símbolos vinculados a “la muerte y la superstición”.

El intendente (alcalde) Gustavo Penayo, del gobernante Partido Colorado, firmó la resolución difundida en las redes sociales del municipio, que, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, tiene poco más de 6.000 habitantes.

La resolución prohíbe expresamente “toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas alusivas o conmemorativas a Halloween por considerarse contrarias a las tradiciones culturales y espirituales del distrito”.

El intendente dispone que la Policía Municipal, en coordinación con la Comisaría local, “ejerza tareas del control preventivo durante los días 30 y 31 de octubre” para garantizar el cumplimiento de la norma.

También, insta a las instituciones educativas, culturales y religiosas a organizar actividades alternativas para fortalecer “los valores de la vida, la fe y la solidaridad cristiana”, especialmente con motivo del Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, fiestas que se conmemoran los días 1 y 2 de noviembre.

Según la medida, Halloween en su versión moderna “introduce símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición, contrarias a la formación moral y religiosa de la niñez y la juventud, así como a la identidad cristiana del distrito”.