El Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, denunció este lunes que el líder social Yorbin García fue detenido en el estado Trujillo (oeste) durante un acto de celebración por la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández, quien la Iglesia convirtió en santo el pasado domingo.

A través de X, VV precisó que el pasado sábado “funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)” detuvieron a García, activista político del partido opositor Un Nuevo Tiempo, cuando se “encontraba junto a feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú”, lugar de nacimiento de José Gregorio Hernández.

“Desde entonces, se desconoce su paradero”, indicó el Comité, que calificó esta situación de “alarmante” ya que, subrayó, “sigue ascendiendo la lista de venezolanos en desaparición forzada”.

Este viernes, VV denunció que “al menos 30” personas han sido víctimas de “detenciones arbitrarias” en el país en lo que va de octubre, de las cuales -aseguró- tres fueron liberadas y las otras 27 permanecen arrestadas.

Entre los detenidos, señaló que hay “miembros de organizaciones políticas, líderes sociales y familiares de dirigentes, quienes -denunció- son sometidos a desaparición forzada”.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 845 presos políticos. Sin embargo, el Ejecutivo y la Fiscalía niegan que en el país existan personas detenidas por estos motivos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan ONG y opositores.