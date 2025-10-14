Desde tempranas horas de este martes 14 de octubre, 15 asociaciones campesinas de diferentes municipios del departamento del Cesar, se encuentran a las afueras del edificio de la Caja Agraria, de Valledupar, como una voz de protesta por los incumplimientos del Gobierno nacional en la adjudicación de tierras.

Leer más: Cerca de 26 mil vehículos se han movilizados por las diferentes vías de Bolívar

El presidente de la Federación Colombiana de Campesinos en Lucha, Emeil Hidalgo Padilla, explicó que la Agencia Nacional de Tierras no ha cumplido con lo pactado en diferentes mesas de trabajo como es la entrega de más de 2.000 hectáreas de tierras a 300 familias campesinas, especialmente a las pertenecientes al municipio de Chimichagua.

“Dichos acuerdos fueron realizados en octubre de 2024, reafirmados en marzo de este año en curso y es la fecha de octubre y aún seguimos esperando las tierras. Nos habían ubicado en un predio en Chimichagua, pero fuimos reinvadidos por una asociación que dicen ser los únicos con derechos, cuando eso no es así porque los predios han sido comprados con el erario público y es para todos los campesinos que necesitamos trabajar”, expresó Emeil Hidalgo Padilla.

No olvide leer: Pueblo arhuaco hace un llamado al ministro del Interior, Armando Benedetti, para defender su autonomía

En este sentido, el llamado es directamente presidente Gustavo Petro, y al director de la ANT, Felipe Harman, a fin de que antes de culminar este 2025 las tierras sean entregadas.