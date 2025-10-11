La pareja conformada por Rachel Dumovich, de 29 años, y Brandon Dumovich, de 30, fue encontrada muerta dentro de un vehículo detenido al costado de una carretera, en Illinois Estados Unidos, el pasado lunes 6 de octubre.

Capturan en España a tres hombres, uno de ellos colombiano, por abuso sexual de una niña de 8 años

Trump viajará a Israel y Egipto en el marco del acuerdo con Hamás: el lunes iniciaría liberación de rehenes

“No está siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país”: Dina Boluarte

Este caso causó un dolor muy grande para sus familiares, pues la pareja solo le faltaba una semana para celebrar su primer aniversario de casados.

Su historia había sido de película, pues se conocieron cuando solo tenían 12 años, que Rachel le robó un perfume del casillero de Brandon, y desde ahí entablaron una amistad.

Facebook Rachel Dumovich La pareja Rachel Dumovich, de 29 años, y Brandon Dumovich, de 30, fue encontrada muerta dentro de un vehículo

No fue sino hasta el 2022 que se comprometieron y se casaron el 12 de octubre de 2024. En las redes sociales de Rachel se encuentran las fotografías de ese alegre momento. Además, su luna de miel fue en Grecia.

Este octubre cumplían un año de casados sin embargo la Policía recibió una llamada por un carro sospechoso que estaba estacionado a un lado de la vía. Cuando llegaron al lugar encontraron los cuerpos de la joven pareja con impactos de bala y una pistola a su lado.

Facebook Rachel Dumovich Rachel Dumovich fue encontrada muerta junto a su esposo en Illinois

Los familiares indican que no saben qué pudo haber pasado. Los amigos de Rachel le ofrecieron mensajes de condolencias en sus redes sociales: “Esto es tan desgarrador de ver. Mis condolencias a toda su familia y amigos. Por favor, ponte en contacto y habla con alguien si lo necesitas. Esto no tiene sentido. La vida es demasiado preciosa. ¡Descansa bien ángel hermoso!”.

Facebook Rachel Dumovich Rachel Dumovich, de 29 años, y Brandon Dumovich, de 30, cumplirían un año de casados el 12 de octubre

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió ese pasado lunes al interior del automóvil.