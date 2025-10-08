Los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaban hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, fueron interceptados este miércoles en aguas internacionales por Israel y sus alrededor de 140 participantes fueron detenidos, confirmó la campaña Rumbo a Gaza.

“A las 7:45 el resto de los veleros de Thousand Madleens y el barco Conscience fueron asaltados también en aguas internacionales a una distancia aproximada de 110 millas náuticas de la costa de Gaza”, detalló la organización sobre el abordaje que comenzó sobre las 2:38 GMT.

La Armada israelí interceptó en un principio tres de los veleros a unas 120 millas náuticas (220 km) de Gaza y terminó con la intercepción de todos los barcos que componían esta segunda flotilla que partió a finales de septiembre de Italia en paralelo a la Global Sumud Flotilla, abordada la semana pasada.

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la operación de intercepción y dijo que todos los pasajeros “están a salvo y en buen estados de salud”.

“Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato”, anunció Israel en un breve comunicado.

La Flotilla denunció la detención de una tripulación “desarmada”, incluidos médicos, periodistas y funcionarios electos, entre ellos la diputada de Más Madrid de la Asamblea de Madrid, Jimena González.

Los organizaciones también denunciaron la pérdida de la ayuda vital que transportaban las embarcaciones, “por valor de más de 110.000 dólares en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales”, destinados a los “hambrientos hospitales de Gaza”.

Ocho de los alrededor de 140 participantes son españoles y previsiblemente, como ocurrió con la Flotilla Sumud, están siendo traslados a un puerto israelí para su posterior deportación.

De los más de 450 participantes de la anterior flotilla Sumud, seis integrantes continuaban retenidos hasta este martes en la prisión israelí de Ketziot, entre ellos la española Reyes Rigo.