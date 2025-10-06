Un abogado intentó lanzar un zapato al presidente de la Corte Suprema de la India, B.R. Gavai, durante una audiencia este lunes por unas declaraciones del magistrado sobre un dios hindú en un caso previo, según los comunicados de asociaciones de abogados del Tribunal Supremo.

El abogado Rakesh Kishore se acercó este lunes a la plataforma elevada donde estaba sentado el presidente de la Corte Suprema de la India, B.R. Gavai, y tuvo que ser detenido por el personal de seguridad cuando se disponía a arrojarle un zapato, informaron los comunicados emitidos por separado de la Asociación de Abogados del Tribunal Supremo (SCBA) y la Asociación de Abogados Registrados del Tribunal Supremo (SCAORA).

El presidente de la Corte Suprema solicitó al tribunal que continuara el procedimiento mientras su posible atacante era sacado del tribunal, añadieron los comunicados.

El desencadenante del acto cometido por el abogado Rakesh Kishore posiblemente fue un comentario del presidente del Tribunal Supremo durante una audiencia sobre la restauración de una estatua del dios Vishnu en un templo del país asiático, explicaron las asociaciones de abogados.

Gavai desestimó la petición de la restauración. “Ve y pídele a la deidad misma que haga algo”, dijo. Más tarde aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas en redes sociales y que respeta todas las religiones, subrayaron.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó su apoyo al presidente del Supremo en un mensaje en X tras mantener una conversación con él. “El ataque que sufrió hoy en las instalaciones del Tribunal Supremo ha indignado a todos los indios. No hay cabida para actos tan reprensibles en nuestra sociedad”, escribió.

La Asociación de Abogados del Tribunal Supremo (SCBA) condenó en el comunicado unánimemente el “acto reprensible” cometido por el abogado, calificando la conducta de “totalmente impropia de un funcionario judicial”.

La SCBA señaló que atenta contra los fundamentos del respeto mutuo entre la magistratura y la abogacía.

La Asociación de Abogados Registrados del Tribunal Supremo (SCAORA) repudió también el “gesto injustificado e intempestivo” del abogado en lo que definió como un “ataque a la independencia judicial”.

El Consejo de Abogados de la India (BCI) decidió suspender el ejercicio profesional del abogado Rakesh Kishore e inició procedimientos disciplinarios contra el mismo.