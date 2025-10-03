Una mujer de 55 años que se encontraba hospitalizada por las heridas que le dejó un accidente de tránsito murió quemada en su camilla dentro del centro médico tras desatar un incendio al encender un cigarrillo.

El caso ocurrió el sábado 27 de septiembre en la provincia argentina Santiago del Estero, donde cinco días antes la mujer había sufrido un accidente de tránsito por el que se encontraba internada en el Hospital Regional.

La paciente, llamada María Juan, estaba recibiendo varios tratamientos para superar las lesiones que le ocasionó el siniestro vial; sin embargo, su salud volvió a sufrir complicaciones tras la visita de un supuesto familiar.

Según medios argentinos como ‘Clarín’, el pasado sábado la mujer recibió una visita no autorizada y en horario no permitido. Se trataría de su hermano, quien estuvo con ella unos 15 minutos.

Al parecer, este hombre fue el responsable de entregarle a la paciente el cigarrillo y el encendedor que luego provocaron el incendio en el sector de ‘Cirugía en sala de Terapia Intensiva’ del hospital.

Minutos después de la salida del hombre, personal del centro médico se percató de que la camilla de la mujer estaba prendida en fuego y ella sufrió graves quemaduras en el rostro.

De acuerdo con las primeras versiones, la paciente encendió el cigarrillo mientras recibía oxígeno, lo que ocasionó el incendio.

De inmediato fue trasladada a cirugía en sala de terapia intensiva, donde pese a los esfuerzos médicos falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades investigan este caso para establecer la responsabilidad del hospital, así como la del hombre que realizó la visita no autorizada.

Este sujeto aún no ha sido detenido, pero la Fiscalía argentina adelanta las acciones tendientes a su identificación.