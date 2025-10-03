Una profesora estadounidense, identificada como Brittany Fortinberry, fue acusada de obligar a sus alumnos a participar en actos sexuales grupales, usando máscaras de la película ‘Scream’. Además, la mujer de 32 años, los drogaba, los grababa y finalmente los amenazaba con divulgar el material sexual si se atrevían a denunciar.

Leer más: Asesinan en La Esmeralda a conductor de InDriver cuando iba a realizar un servicio

Los aberrantes hechos ocurrieron en dos escuelas del condado de Morgan, en Colorado (Estados Unidos) La exdocente cuenta con 47 cargos penales y podría enfrentar hasta 40 años de prisión por los graves delitos de primer grado por abuso y agresión sexual contra menores, así como la imputación por el envío y compra de fotografías explícitas a los menores.

Según las investigaciones, Fortinberry contactó a sus víctimas, algunas con apenas 13 años, a lo largo de 2024, y de acuerdo al testimonio de los menores, la exprofesora los abordaba, les ofrecía dinero y drogas, y luego los llevaba a su residencia para abusar sexualmente de ellos.

Pero además de esto, la mujer usaba disfraces para cometer los aberrantes abusos, lo que se convirtió aún más en un elemento perturbador del caso.

Ver también: Tras cierre parcial del Gobierno de EE. UU., embajada en Colombia se pronunció sobre qué pasará con los servicios para pasaportes y visas

Un adolescente relató que la exprofesora gastó alrededor de 600 dólares en él y en otros compañeros, para después obligarlos a usar máscaras de terror, inspiradas en la película Scream, mientras tenían las relaciones sexuales.

Aunque no ha terminado el juicio en su contra, las víctimas y sus familiares exigen que Brittany Fortinberry sea juzgada con la máxima pena.