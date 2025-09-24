Atónitos quedaron los habitantes de la localidad de Villa Carmela, en la provincia argentina de Tucumán, luego de qué un joven irrumpiera en el que sería su velorio, gritando: “¡Estoy vivo!”, generando toda una confusión entre familiares y vecinos que asistían al funeral.

Todo comenzó el pasado jueves por la madrugada, luego de que el joven en cuestión fuese, supuestamente atropellado por un camión muy cerca del Puente Negro sobre la vía que conecta con la ciudad argentina de Alderetes.

Cortesía Aspecto del accidente de tránsito en el que fue dado por muerto el joven.

Las primeras versiones de este caso apuntaban a un supuesto suicidio, sin embargo, Carlos Sale, el fiscal del caso, denominó el hecho como un homicidio culposo. En horas de la mañana del viernes, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta una morgue de la entidad forense del país suramericano.

Ese mismo día, una mujer se acercó a la comisaría de la ciudad de Alderetes y dijo que el cuerpo que fue víctima de la colisión podría ser su hijo. Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este Indicó que la mujer reconoció los restos, según apunta el medio local La gaceta de Tucumán. Por ello las autoridades procedieron a entregarle el cuerpo.

Tras esto, el cuerpo del joven fue velado en su casa, y allí fue donde comenzó toda la confusión, pues, durante la ceremonia de velación apareció el hombre que todos creían que había muerto en el choque sorprendiendo a todos los presentes.

“Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados”, describió Ana Laura, una de las vecina presentes en el velorio, al medio argentino La Nación

Luego de la insólita aparición, las autoridades de Villa Carmela fueron alertadas por lo sucedido, y el fiscal del caso ordenó entrevistar al joven, de 22 años, que supuestamente había muerto. El protagonista de esta historia, cuya identidad no fue revelada, dijo que estuvo consumiendo drogas en Alderetes, cuando ocurrió el accidente y que no sabía que su familia había identificado los restos de un cadáver que presumían se trataba de él.

“Es la realidad que viven las madres de los jóvenes que son adictos. Se van de la casa diciendo que harán un trámite y no vuelven. Uno nunca sabe”, aseguró María Laura García, otra de las vecinas, al medio en mención.

A la par de esto, el cadáver entregado por error fue devuelto a la morgue donde se encuentra aún sin identificar desde hace varios días, según apunta La Nación. Ahora las autoridades argentinas buscan establecer su identidad y quitar las responsabilidades que se habían dado dentro del caso judicial.