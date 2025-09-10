El Ejército israelí bombardeó y derribó este miércoles la torre residencial Taiba 2 de la ciudad de Gaza, una hora después de urgir su evacuación forzosa, atestiguó EFE desde la capital de la Franja, convirtiéndose en la sexta torre residencial de gran altura que Israel destruye en los últimos días.

Cazas israelíes bombardearon con al menos tres proyectiles esta torre, de más de diez plantas, que colapsó completamente levantando una enorme nube de humo; la cual pudo verse desde distintos puntos de la capital. Aún se ignora si hay víctimas mortales del ataque o si la torre estaba desocupada.

El Ejército alega que estos edificios son usados por Hamás, en otras funciones, como puntos de observación. Los bloques de torres residenciales y comerciales de la ciudad de Gaza constituyen un legado importante en la historia de esta ciudad, que antes de la ofensiva bélica israelí era una vibrante capital.

Apenas una hora antes, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, difundía en la red social X una orden de evacuación forzosa contra este edificio y sus alrededores alegando, como hace de manera habitual el Ejército, que en él había “infraestructuras de Hamás”.

La torre Taiba 2 es la sexta de gran altura (además de decenas de edificios algo más bajos) que Israel tumba desde el pasado viernes, cuando detonó el edificio Al Mustaha, de unas 12 plantas.

El sábado bombardeó la torre Al Sousi, el domingo la Al Roya 1 y, el lunes, las torres Al Roya 2 y Al Salam, según el recuento de la cadena catarí Al Jazeera. El derrumbe de estos edificios, rodeados en sus alrededores de cientos de tiendas de campaña donde viven personas desplazadas, han dejado sin refugio a miles de personas, según estimó Defensa Civil.

El Ejército israelí emitió ayer una orden de evacuación contra toda la ciudad, calificándola de “zona de combate peligrosa”. Ante ello, grupos humanitarios y el Ministerio de Sanidad alertaron de un colapso de los hospitales y una inminente crisis humanitaria entre una población que ya padece hambruna.