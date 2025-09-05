El Gobierno de Estados Unidos al parecer quiere seguir intensificando la lucha contra los carteles de droga que usan el mar Caribe para trasportar las sustancias ilícitas. Se conoció que desde la administración de Donald Trump se ordenó desplegar 10 cazas F-35 en una base aérea ubicada en Puerto Rico.

Leer también: EE. UU. denuncia que aviones de Venezuela sobrevolaron uno de sus buques en el mar Caribe: “Maniobra provocativa”

Estos aviones, de quinta generación, se suman a la gran ya operación militar estadounidense en el Caribe. Hay que recordar que Trump prometió endurecer su campaña contra grupos que, según sus palabras, abastecen de drogas a Estados Unidos.

Este nuevo anunció llega apenas tres días después de que el Gobierno de Trump anunciara que atacó y destruyó una embarcación que, de acuerdo al mismo presidente estadounidense, transportaba “cantidades masivas de droga” desde Venezuela. Afirmó EE. UU. que en el operativo murieron once personas.

De acuerdo a lo conocido este viernes, los aviones desplegados en Puerto Rico también serán parte de la operación antenarcóticos en el Caribe. Los cazas estarían en la isla boricua la próxima semana.

Estados Unidos mantiene en el mar Caribe siete buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear. Además, son 4.500 marinos e infantes de marina estadounidenses los que participan en entrenamientos anfibios y operaciones aéreas en el sur de Puerto Rico, como parte de este despliegue.

Importante: Marco Rubio dice que Nicolás Maduro es un “fugitivo” de la justicia de EE. UU.: “Está acusado por un gran jurado”

La operación también busca ser una medida de presión contra el Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, quien es acusado por Estados Unidos de liderar y dirigir el Cartel de los Soles, que será una organización de narcotráfico dirigida por el gobierno del vecino país.