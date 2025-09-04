Una mujer de 25 años protagonizó un hecho que se hizo viral, tras frustrar un robo sometiendo al ladrón con una llave de artes marciales. El hecho ocurrió en el interior de un restaurante en San Isidro de El General, en el municipio de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, puede observarse cuando el presunto ladrón ingresa al lugar e intenta robar a la joven, pero ésta actúa rápidamente y se lanza sobre él para evitar que huya, logra neutralizarlo y someterlo contra el suelo con una técnica marcial, hasta que el mesero se acerca para ayudarle a retenerlo.

Este acto heroico se hizo viral rápidamente y los internautas aplaudieron la valentía de la mujer para frustrar el robo de su cartera. Finalmente, el ladrón no pudo llevarse nada, y quedó atrapado por la joven de 25 años hasta que la Policía llegara.

En el video se oye que las otras personas que estaban en el establecimiento comercial llamaron inmediatamente a las autoridades para denunciar el intento de atraco en el restaurante La Estación.

La joven relató a Tv Sur, medio regional de Costa Rica, que actuó por instinto, ya que no practica artes marciales. “Fue una reacción rápida de mi parte”, indicó, contando que logró golpear al ladrón en el rostro hasta tirarlo al suelo.

“El muchacho este agarra mi cartera y yo lo veo y digo, no se la puede llevar. Yo lo agarré, lo tiré al suelo y la verdad es que sí, lo golpeé, le saqué la sangre y todo”, añadió la mujer al medio antes mencionado.

En el video también puede observarse que el local estaba prácticamente vacío, por lo que la chica, identificada como Vargas, tuvo que enfrentarse al ladrón sola, pero la ventaja, según ella, fue que aparentemente el presunto atracador no estaba armado.