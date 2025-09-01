En video de cámaras de seguridad quedó grabado el momento cuando una perrita llamada ‘Manchis’ evitó que un cartucho de dinamita explotara en su casa tras acercarse al artefacto y apagarlo con su hocico, en Huaral, Perú.

El afectado, Mesías Zárate, quien es periodista y dueño de ‘Manchis’, denunció el atentado ante la policía local y solicitó medidas de protección.

Por su parte, la mascota evitó daños materiales y personales. Los vecinos rechazaron este tipo de acciones que atentan contra la seguridad del lugar.

El periodista Carlos Mesías, director periodístico del portal informativo Central de Noticias, fue blanco de un atentado con dinamita en su domicilio tras realizar denuncias respecto a una presunta red de tráfico de terrenos en Huaral



El caso quedó en manos de la Unidad de Criminalística de Huaral, que ya inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.