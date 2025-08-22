Emily Long, de 34 años, disparó contra su esposo y dos de sus hijos pequeños antes de quitarse la vida, en Madbury, New Hampshire.

Un tercer niño fue encontrado con vida dentro de la vivienda. De acuerdo con la Fiscalía General de New Hampshire, los cuerpos de Ryan Long, de 48 años; Parker, de 8; y Ryan, de 6, fueron hallados el pasado lunes en la residencia familiar.

La investigación preliminar indica que Emily disparó varias veces contra su esposo, mientras que los dos menores murieron de un solo tiro cada uno.

My memories of Ryan Long. Was a fun teammate, loved his family and always positive. Told me to shoot more. He got diagnosed with brain cancer in April but came out swinging at it.

He came to get his new jersey last Monday. Absolute tragedy for him and his family. pic.twitter.com/zYlPcfUeOT — Bill Cutrer (@Cutrer) August 21, 2025

Hasta el momento no han informado un motivo concreto para el crimen. Sin embargo, medios locales como The New Hampshire Union Leader informaron que el padre había sido diagnosticado con cáncer cerebral, algo que la propia Emily compartió en su cuenta de TikTok, que ahora privada.

Asimismo, las autoridades señalaron que conocían de las dificultades dentro del hogar, pero pidieron no poner la atención solo en ese motivo.

Detallaron que el padre Ryan Long trabajaba como psicólogo escolar en la Oyster River Middle School. Por su parte, Emily Long era empleada de la cadena de restaurantes Wing-itz, empresa que manifestó en redes sociales su consternación y envió condolencias a la familia.

“Nuestros corazones y nuestras oraciones están con la familia de Emily Long en estos momentos tan difíciles. Estamos profundamente consternados por su pérdida. De parte de todos nosotros, les enviamos nuestro más sincero pésame”, dijeron.

🚨 #Madbury, NH Tragedy: Aug 18



• 4 family members found dead in home (suspected murder-suicide)

• Ryan Long (48), Emily Long (34), children Parker (8) & Ryan (6)

• Toddler survived unharmed

• All shot; autopsies pending

• Police: no public threat#BIGBANG #CRFES #ifkgbg pic.twitter.com/MrwGOmfKmv — Eyes on the Globe (@eyes_globe) August 20, 2025

Igualmente, el superintendente del distrito, Robert Shaps, lamentó profundamente la pérdida y expresó que la comunidad educativa “está desconsolada”.