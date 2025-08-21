Una tragedia enlutó a una familia estadounidense, tras la muerte de una niña de 12 años al caer por la ventana de un tercer piso, en medio de una pijamada con un grupo de amigas.

Leer más: Identifican a capturados por millonario fraude con títulos judiciales en Atlántico

El lamentable hecho ocurrió en Southbridge, Massachusetts, en Estados Unidos, el pasado 24 de mayo, sin embargo recientemente las autoridades de ese país han revelado nuevos detalles de la extraña muerte de la menor.

A tres meses del fallecimiento de Arya LeBeau, sus padres y abuelos piden celeridad en el caso, ya que sugieren que podría haberse tratado de un homicidio. Familiares describieron a la pequeña como una niña soñadora y gentil.

Por su parte, las autoridades de Massachusetts han avanzado en las investigaciones para tratar de esclarecer los hechos, sobre los que manejan varias hipótesis.

El Departamento de Policía de Southbridge aseguró que encontró a la niña fuertemente herida, y de inmediato fue trasladada y hospitalizada en un centro asistencial, pero horas mas tarde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Ver también: Funcionarios, abogados y particulares, capturados por millonario fraude con títulos judiciales en Atlántico

Las autoridades no revelaron en ese momento los motivos concretos de la muerte. Las investigaciones están siendo realizadas por la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Worcester.

Sin embargo, medios locales aseguran que la pijamada habría sido realizada a escondidas, ya que al momento del suceso no se encontraba ningún adulto mayor en el apartamento, y la caída habría sido fruto de una pelea por un pedazo de pizza.

Según el testimonio de una niña, presente en el encuentro, Arya LeBeau estaba discutiendo con una amiga y la conversación subió de tono, la otra menor le habría dado una patada que la empujó hacia la pared trasera, que tenía una ventana abierta, y cayó inmediatamente.

Le sugerimos: James Rodríguez respondió a los reclamos de Messi sobre la final de la Copa América: “Uno dice lo que uno piensa”

Este testimonio de la menor aún no ha sido confirmado por las autoridades, pero se maneja como otra de las hipótesis de la muerte, catalogada en un principio como accidental.

Por su parte Charlene Cabrera, madre de la menor de 12 años fallecida, señaló que dejó ir a su hija a la casa de una de sus amigas para que participara en una pijamada, que supuestamente sería supervisada por los padres de la menor, pero al parecer, no fue así, ya que en la madrugada del 24 de mayo la Policía le hizo una llamada telefónica para informarle lo sucedido.