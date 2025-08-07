La infidelidad es tema de conversación todos los días en redes sociales. Muchos usuarios, desde anónimos hasta creadores de contenido muy famosos, cuentan sus experiencias de cómo descubrieron engaños por parte de sus exparejas o cómo fueron sorprendidos mientras eran infieles.

También están las personas que no comparten sus historias en redes sociales, pero terminan volviéndose virales por decisión de otros. Es el caso de quienes descubren la infidelidad en plena vía pública o lugares muy concurridos y hacen reclamos a gritos, y en ocasiones a golpes, mientras son grabados por decenas de testigos.

Los espectadores del escándalo no dudan ni un segundo en sacar sus celulares y grabar la escena para luego compartirla con sus amigos a modo de burla. Pero muchos no se conforman con mostrar las imágenes a gente cercana, sino que también publican la grabación en redes sociales para que sea comentada por miles de personas.

Uno de los casos más reciente que se ha vuelto viral en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok es el de una mujer en Perú que fue captada mientras agredía físicamente a otra en plena vía pública.

Según la versión que circula en redes sociales, la mujer sorprendió a su esposo dentro de un vehículo en compañía de otra que sería su “amante”.

En el video, grabado por testigos, se ve a la esposa abriendo con fuerza la puerta del copiloto para tener acceso a la supuesta amante y arremeter a golpes contra ella.

El hombre quiso intervenir para evitar la agresión física contra su acompañante, pero no lo logró. La esposa le arrebató el celular a la mujer y lo estrelló contra el suelo, para luego volver a atacarla con la intención de sacarla del vehículo.

🚗📱💥‼️LO CACHÓ CON OTRA EN PLENA CALLE Y SE ARMA EL ESCÁNDALO‼️💔😱



🟡 Una mujer sorprendió a su esposo con otra mujer, dentro de un auto estacionado en una calle en #Oaxaca, armando tremenda escena, mientras los presentes, exigían que la bajara. pic.twitter.com/aVyeAvVfpm — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) August 5, 2025

Este video ha generado opiniones divididas entre los internautas. Algunos consideran que la agresión física no es tolerable en estos casos, así como tampoco creen que el reclamo debe ir dirigido a la “amante”, sino a la pareja. Mientras que otros simplemente se burlan de los involucrados en el escándalo.