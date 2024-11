🚨🚨🚨 PRÉ-ESTREIA EXCLUSIVA DO ARIANA GRANDE BRASIL!



Em parceria com o Kinoplex, o AGBR fará uma sessão antecipada especial de Wicked no RJ no dia 19 de novembro, com lugar para 380 fãs.



Quer ter a chance de participar? Dê RT neste tweet e preencha o formulário na nossa bio. pic.twitter.com/3oALAjgdDa