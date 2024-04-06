Una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre México y Ecuador solicitó este sábado Colombia a la Celac.

'Ante la situación ocurrida en la Embajada de México en Quito, Colombia solicitó formalmente a Honduras, presidencia pro tempore de CELAC, convocar reunión extraordinaria para abordar este grave asunto relacionado con ruptura de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas', señaló la Cancillería.

Añadiendo que el país 'está comprometido con el derecho internacional y la tranquilidad y estabilidad de la región'.

Más temprano el presidente Gustavo Petro rechazó la irrupción por parte de las autoridades ecuatorianas en la Embajada de México en Quito y anunció que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expida medidas cautelares para proteger los derechos de Jorge Glas.

'Se ha roto la convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente', escribió Petro en X.

Y añadió que 'Colombia promoverá acción para que la CIDH expida medidas cautelares en favor de Jorge Glas al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. OEA y Celag deben reunirse de urgencia para examinar la ruptura de la convención de Viena por un estado miembro', escribió el Presidente en la red social.