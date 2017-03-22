Este martes, el Cuerpo de Bomberos de Ibiza recibió una llamada del servicio de urología del hospital de Can Misses, por medio de la cual le solicitaban su ayuda para poder retirar un aro de acero que un hombre se había puesto alrededor del pene y que estaba oprimiendo sus genitales,

Tres agentes se trasladaron hasta el centro de salud para quitar el artefacto que el cuerpo médico no había podido retirar. Un poco más de 45 minutos duró la labor de los bomberos, quienes tuvieron que hacer uso de una sierra circular para lograr cortarlo.

El objetivo se logró sin mayores repercusiones en la salud del paciente, quien fue dado de alta minutos después de finalizada la intervención.

Es el segundo caso de este tipo en el que los bomberos de esta isla española tienen que intervenir. El primero ocurrió en julio de 2013. En aquella ocasión, varios agentes también tuvieron que ir hacia un centro de salud a retirar un aro de acero que estrangulaba los genitales del paciente. Sin embargo, la emergencia fue un poco mayor, puesto que el artículo era de un material más resistente por lo que la tarea duró un par de horas y se necesitaron tres discos de sierra circular.