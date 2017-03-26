Un concejal de El Retén (Magdalena) hirió de un tiro en la cabeza a un hombre que minutos antes le había hurtado un televisor. El incidente se registró a las 3 de la madrugada del sábado en el barrio 27 de Febrero de esa población, vecina de Aracataca.

El lesionado es Alex Javier Truger Carmona, conocido con el apodo de ‘Migraña’, quien ante la gravedad de la herida fue atendido en el centro asistencial de la localidad y posteriormente remitido al municipio de Fundación, y luego a la clínica Benedicto, en Santa Marta, debido al estado crítico en el que se encontraba.

El agresor es Nicolás Antonio Vizcaíno Lara, concejal por el partido Alianza Verde, quien se presentó voluntariamente a la Policía Nacional.

El dirigente político, quien fuera primer vicepresidente de la mesa directiva en el período del 2016, manifestó a las autoridades que Alex Truger le robó un televisor, por lo que salió en su búsqueda. Con su arma de fuego en la mano lo ubicó y procedió a reclamarle.

El concejal declaró a la Policía que, en medio de la discusión, intentó darle un golpe en la cabeza al presunto ladrón con la cacha del arma.

Esta, sin embargo, se habría accionado accidentalmente y un proyectil impactó en la cabeza de Truger, quien cayó al suelo inconsciente. Las autoridades investigan el hecho.