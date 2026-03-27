Un hallazgo generó preocupación entre los habitantes del municipio de Luruaco, ubicado en el departamento del Atlántico, luego de que la noche del pasado jueves 26 de marzo fuera encontrado el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición.

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De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, el hecho se registró a las 8:40 de la noche en la calle 18 del barrio Rosa María, donde residentes del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del cadáver.

Debido a las condiciones en las que el cuerpo fue encontrado, Instituto de Medicina Legal, indicó que será el encargado de establecer la identidad de la víctima como también las causas de su muerte.

Entretanto, investigadores de la Policía Judicial, iniciaron labores de verificación y recolección de información con el propósito de esclarecer los móviles de este caso.

La institución hizo un llamado a la comunidad para que suministre cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o contactando a la patrulla del cuadrante más cercano.