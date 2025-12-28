Reconociendo que existen aún dos puntos “muy difíciles” de tratar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguraron que se avanzó “mucho” en el plan de paz de 20 puntos que se ha venido discutiendo entre ambos países en las últimas semanas.

“Agradezco al presidente Trump por un gran encuentro, tuvimos una gran discusion, aprecio el progreso que se logró de Estados Unidos en las últimas semanas, discutimos todos los apspectos del plan de paz, tenemos un 90% abordado, vamos a ver si llegamos al 100%“, señaló Zelenski en la conferencia de prensa tras casi cuatro horas de reunión en Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Florida.

Añadió y fue claro al decir que “Ucrania está lista para la paz (...) nuestros equipos seguirán trabajando y se reunirán las próximas semanas para finalizar el acuerdo”.

Por su parte, Trump afirmó: “No quierohablar de porcentajes, nos está yendo muy bien, hay uno o dos temas difíciles, pero logramos mucho progreso. Este no es un proceso de un solo día, es muy complicado, pero podemos estar cerca del 95%”.

Aseveró que uno de los puntos más complicados es el destino de la región del Donbás, en el este de Ucrania, además del control de una central nuclear ocupada por Rusia. “Es uno de los puntos más difíciles que esperamos resolver”, aseguró el jefe de la Casa Blanca.

Detalles del encuentro

Los presidentes discutieron el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania con una delegación de ocho miembros del gabinete estadounidense, que incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump estuvo el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

Minutos antes de entrar a su encuentro con el líder ucraniano, Trump dijo que no se ha fijado un plazo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que tras su conversación hoy con el líder ruso, Vladímir Putin, cree que él es “serio” para lograr un acuerdo.

El mandatario estadounidense argumentó que a este acuerdo habría que llegar porque hay “demasiada gente muriendo”.

Al ser preguntado por CNN sobre si cree que Putin habla en serio sobre la paz, Trump respondió: “Sí, creo que sí, creo que ambos lo están”.

Rusia prosigue con ataques

Los rusos lanzaron este domingo un ataque contra zonas residenciales e infraestructuras críticas en Jerson y dejaron a parte de la ciudad sin electricidad, informo en su cuenta de Facebook el jefe de la administración militar de la región, Jaroslav Schanko.

“Terroristas rusos han lanzado una vez más un gran ataque con lanzamiento múltiple de misiles sobre la ciudad. Zonas residenciales e importantes infraestructuras están en llamas”, escribió Schanko. En la noche del sábado también hubo ataques que alcanzaron una institución educativa.