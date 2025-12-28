Tras recibir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, dio unas breves palabras ante la prensa, siendo el abrebocas de los temas que tocarán en la reunión de este domingo 28 de diciembre.

El mandatario estadounidense dijo que cree estar cerca de lograr un acuerdo que es “bueno para Ucrania y para todos”.

“Demasiada gente está muriendo (...) Creo que tenemos los ingredientes de un trato que es bueno para Ucrania, para todos”, señaló en la entrada del lugar donde mantendrán la reunión que arrancó con algunos minutos de retraso.

Por su parte, Zelenski mencionó que los equipos “trabajan por la prosperidad y la seguridad en un plan de 20 puntos”.

Más temprano, el ucraniano se mostró esperanzado por lograr un acuerdo para poner fin a la guerra: “Estos son algunos de los días diplomáticos más activos del año, y mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, indicó.

“Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo, pero la toma de decisiones dependerá de nuestros socios: quienes ayudan a Ucrania y quienes presionan a Rusia para que Rusia sufra las consecuencias de su propia agresión”, indicó el mandatario.

Zelenski recordó en su mensaje, que esta semana Rusia lanzó 2.100 drones de ataque, alrededor de 800 bombas aéreas guiadas y 94 misiles de diversos tipos, tras lo cual agradeció a los trabajadores del sector energético y personal de primera respuesta del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, que trabajan prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Bajo ese panorama, momentos antes de la reunión con Zelenski, Trump dialogó con el mandatario ruso Vladímir Putin y aseguró que se trató de una llamada “muy productiva”. De acuerdo con The New York Times, el presidente republicano llamaría nuevamente a su homólogo de Rusia luego de terminar la reunión con el jefe de Estado ucraniano.

Detalles del encuentro

Trump está acompañado en la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania con una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañan a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.