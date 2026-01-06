La primera semana completa de enero llega con una energía de orden, decisiones conscientes y ajustes emocionales.

Los astrólogos dieron qué le depara el horóscopo del 6 al 11 de enero para su signo zodiacal en el amor, el trabajo y la vida diaria.

Aries

Semana para ordenar prioridades. Puede que sientas presión laboral o familiar, pero también ganas de demostrar de qué estás hecho. Evita discusiones impulsivas. Buen momento para retomar un plan que habías dejado a medias.

Tauro

Vuelves a sentir estabilidad poco a poco. Es una semana ideal para poner límites sanos, sobre todo con personas que absorben tu energía. Buenas noticias económicas o claridad con un gasto.

Géminis

Semana de conversaciones importantes. Algo que se aclara te quita un peso de encima. Cuida el estrés mental y no te comprometas con más de lo que puedes manejar.

Cáncer

Las emociones estarán más sensibles de lo normal. No es debilidad, es limpieza emocional. Buen momento para cuidar tu hogar, tu cuerpo y tus vínculos más cercanos.

Leo

Semana de reafirmarte. Puede haber un reto que te obligue a demostrar liderazgo sin imponerte. Si actúas desde la madurez, sales muy bien parado.

Virgo

Días ideales para poner orden y cerrar pendientes. Tu mente estará clara, pero cuidado con la autocrítica excesiva. No todo tiene que ser perfecto.

Libra

Semana de equilibrar emociones y responsabilidades. Puedes sentirte dividido entre lo que quieres y lo que debes hacer. Busca acuerdos, no complacencias.

Escorpio

Se activa tu intuición con fuerza. Confía en lo que sientes, pero no reacciones desde el enojo. Buen momento para tomar distancia de personas conflictivas.

Sagitario

Semana de motivación renovada. Nuevas ideas, planes o ganas de cambio. Aterriza tus sueños para no dispersarte.

Capricornio

Con el Sol aún en tu signo, sigues en modo enfoque total. Semana clave para metas laborales y decisiones importantes. No olvides cuidar tu descanso.

Acuario

Empiezas a sentir un movimiento interno. Necesidad de cambio, pero todavía en gestación. Escucha tus ideas, pero espera antes de ejecutarlas.

Piscis

Semana de sensibilidad y conexión emocional. Ideal para cerrar ciclos y perdonar a otros o a ti mismo. Buen momento para el autocuidado.